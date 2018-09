Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Israelita Orel Grinfeld arbitra visita do Benfica ao AEK Atenas

Equipas ainda não pontuaram na Liga dos Campeões e defrontam-se na terça-feira, pelas 20h00.

11:47

O israelita Orel Grinfeld foi este domingo nomeado pela UEFA para arbitrar o jogo do Benfica no terreno do AEK Atenas, na terça-feira, para a segunda jornada do Grupo E da Liga dos Campeões de futebol.



Grinfeeld, de 37 anos e internacional desde 2012, vai dirigir pela primeira vez uma equipa sénior portuguesa, depois de ter arbitrado a vitória dos 'encarnados' frente ao Anderlecht (6-3), da Youth League de 2013/14, e da seleção lusa de sub-19 diante da Lituânia (4-2), para o Europeu do escalão de 2013.



Benfica e AEK Atenas, que ainda não pontuaram na 'poule', defrontam-se na capital grega, na terça-feira, pelas 20h00.