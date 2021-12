14 dos 19 elementos do Belenenses SAD doentes com variante Ómicron da Covid-19 já recuperaram

O Belenenses SAD informou esta quarta-feira que 14 dos 19 elementos do clube infetados com a variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2 foram dados como "clinicamente aptos" pelas autoridades de saúde e terminaram o período de isolamento.

Numa atualização do boletim clínico dos lisboetas, os 'azuis' especificaram que, dos 14 recuperados, incluem-se 10 jogadores, dois treinadores, um médico e um elemento do 'staff', num "passo decisivo que era internamente aguardado com natural ansiedade".

"Embora a Belenenses SAD ainda esteja em pleno surto de covid-19, trata-se de um primeiro passo de um processo que, na melhor das hipóteses, levará mais de um mês a ser completamente ultrapassado nas suas várias dimensões", realçam ainda, na nota.