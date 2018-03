Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erick Kiptanui e Etagegne Woldu vencem meia maratona de Lisboa

Atletas africanos dominaram a prova.

12:16

O queniano Erick Kiptanui, em masculinos, e a etíope Etagegne Woldu, em femininos, venceram este domingo a 28.ª edição da meia maratona de Lisboa.



Kiptanui completou a prova em 1:00.13 horas, batendo o eritreu Yohanes Gebregergish por 13 segundos, enquanto o também queniano Morris Munene Gachaga completou o pódio, chegando 14 segundos depois do vencedor.



O eritreu Zersenay Tadese, vencedor das edições de 2010, 2011 e 2012 -- a primeira com um recorde do mundo de 58.23 minutos que ainda vigora -, terminou em quinto, com 1:10.29.



No setor feminino, Etagegne Woldu completou os 21,1 quilómetros em 1:11.27 horas e subiu ao lugar mais alto do pódio, entre as suas compatriotas Belainesh Olgira (1:11.29) e Helen Bekele Tola (1:11.33). A melhor portuguesa foi Mónica Silva, que terminou no 10.º lugar, com 1:16.58.