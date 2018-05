Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting junta-se ao Benfica na final da Taça de Portugal de andebol

Leões venceram FC Porto por 30-21.

Por Lusa | 19:14

O Sporting apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal de andebol, na qual vai defrontar o Benfica, ao vencer o FC Porto, por 30-21.



No segundo encontro da 'final four', que se está a disputar no Peso da Régua, os 'leões', já campeões nacionais, chegaram ao intervalo a vencer 15-11 e vão tentar conquistar a 16.ª Taça de Portugal do seu historial.



Na final, marcada para domingo, o Sporting vai jogar com o Benfica, que hoje eliminou o FC Gaia por 33-29.