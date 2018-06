Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juventude Leonina relembra que tem "procedimento interno" sobre Alcochete

Comunicado da claque menos de 24 horas depois da operação policial que levou à detenção de mais quatro pessoas.

A Juventude Leonina voltou esta quinta-feira a condenar, através de comunicado, "os lamentáveis acontecimentos" na Academia do Sporting e relembra que "se encontra em curso um procedimento interno para apurar do envolvimento de qualquer elemento" da claque.



"Iremos aprofundadamente e em concreto averiguar quem tem responsabilidade nos acontecimentos, quais as suas motivações, as consequências dos seus atos e aplicar a justiça disciplinar interna adstrita a esta instituição", acrescenta o comunicado, menos de 24 horas depois da operação policial que levou à detenção de mais quatro pessoas ligadas à claque e a buscas na sua sede.



Para a Juventude Leonina, "a justiça tem que seguir serena o seu curso e averiguar de forma isenta as responsabilidades concretas de cada pessoa, sem pressões da opinião pública nem de fatores externos", acusando por outro lado a comunicação social de "ter criado em torno desta situação um verdadeiro alarme social à comunidade".



"A Associação Juventude Leonina não é uma organização terrorista. Não podemos aceitar que atinjam desta forma milhares de associados, de famílias, de amigos, de sonhos e paixões, de sportinguistas de coração", acrescenta o comunicado, sublinhando também que "está acima de todos os interesses".



Em 15 de maio, antes daquele que seria o primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores.