Fernando Pimenta conquista bronze em K1 500 metros nos Europeus de canoagem

Medalha chegou um dia depois de se ter sagrado tricampeão em K1 1.000, em Belgrado.

10:41

O português Fernando Pimenta terminou hoje em terceiro lugar na final de K1 500 metros do campeonato da Europa de canoagem, um dia depois de se ter sagrado tricampeão em K1 1.000, em Belgrado.



O canoísta natural de Ponte de Lima cumpriu a distância em 1.37,393 minutos, a 995 centésimos de segundo do vencedor, o checo Josef Dostal, e a 60 centésimos do ucraniano Oleh Kukharyk, terceiro.



O atleta do Benfica, que liderou a primeira metade da prova, conquistou a sua 15.ª medalha em Europeus - quatro de ouro, quatro e prata e seis de bronze -- e vai ainda disputar hoje a final em K1 5.000 metros, distância na qual detém o título mundial.