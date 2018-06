Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Teresa Portela e Joana Vasconcelos campeãs da Europa em K2 200 metros

Dupla terminou a final em 37,055 segundos.

13:25

As canoístas portuguesas Teresa Portela e Joana Vasconcelos conquistaram hoje o título europeu em K2 200 metros, em Belgrado, ao terminarem a final em 37,055 segundos.



Teresa Portela e Joana Vasconcelos impuseram-se às russas Natalia Podalskaya e Vera Sobetova, segundas classificadas por 28 milésimos de segundo, e às polacas Dominika Wlodarczyk e Katarzyna Kolodziejczyk, terceiras a 0,092 segundos.



Esta é a terceira medalha conquistada pela seleção portuguesa em Belgrado, depois de Fernando Pimenta se ter sagrado tricampeão continental em K1 1.000 metros, no sábado, e do terceiro lugar, hoje, em K1 500.