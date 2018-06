Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Pimenta conquista prata em K1 5.000 metros nos Europeus de canoagem

Português repetiu o resultado de 2017, ano em que conquistou o título mundial na distância.

15:12

O português Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de prata em K1 5.000 metros do campeonato da Europa de canoagem, em Belgrado, repetindo o resultado de 2017, ano em que conquistou o título mundial na distância.



O canoísta natural de Ponte de Lima concluiu a prova em 20.38,790 minutos, mais 10,830 segundos do que o alemão Max Hoff, que revalidou o título conquistado em Plovdiv, na Bulgária.



O atleta do Benfica soma 16 medalhas em Europeus - cinco de ouro, cinco e prata e seis de bronze -, depois de, na edição de 2018, se ter sagrado tricampeão em K1 1.000 metros, vice em K1 5.000 e terceiro em K1 500.



Além das três medalhas de Pimenta, Portugal assegurou ainda outro título europeu, com a vitória de Teresa Portela e Joana Vasconcelos em K2 200.