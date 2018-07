Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal perde com Eslovénia e falha final do Europeu de andebol de sub-20

Equipa das 'quinas' chegou a estar empatada 25-25, nos últimos minutos, mas dois erros consecutivos no ataque comprometeram as suas aspirações.

20:07

A seleção portuguesa de andebol de sub-20 falhou esta sexta-feira a qualificação para a final do Europeu da categoria, ao perder com a anfitriã Eslovénia por 27-25, em Celje.



A equipa das 'quinas' chegou a estar empatada 25-25, nos últimos minutos, mas dois erros consecutivos no ataque comprometeram as suas aspirações.



A Eslovénia vai disputar o título continental de sub-20 com a França, que bateu a Alemanha por 28-26.