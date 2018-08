Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atleta do Turquemenistão é o primeiro caso de doping detetado nos Jogos Asiáticos

Controlo detetou furosemida, um diurético, durante um teste à urina realizado ao atleta Rustem Nazarov.

Um atleta do Turquemenistão, ex-república soviética da Ásia central, tornou-se no primeiro caso de doping dos Jogos Asiáticos que se realizam em Jacarta, informou esta sexta-feira o Comité Olímpico da Ásia (OCA, na sigla em inglês).



O controlo antidoping detetou furosemida, um diurético, durante um teste à urina realizado a Rustem Nazarov na semana passada, antes do início da competição.



Rustem Nazarov "foi desclassificado dos 18.º Jogos Asiáticos e seus resultados obtidos [na competição de luta livre] durante a competição em 19 de agosto foram cancelados", adiantou a OCA em comunicado.



O atleta, de 24 anos de idade, foi derrotado na sua primeira partida pelo indiano Sandeep Tomar.