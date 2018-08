'Pontapé de bicicleta' de Cristiano Ronaldo eleito o melhor golo da época

Futebolista ainda estava no Real Madrid quando atirou a bola de bicicleta frente à Juventus.

Cristiano Ronaldo continua a somar prémios. A UEFA distinguiu o madeirense, que joga agora pela Juventus, com o melhor golo do ano.O 'pontapé de bicicleta' foi certeiro na baliza da atual equipa, quando ainda jogava pelo Real Madrid, nos quartos de final da Champions League.Foram 197 mil votos que lhe garantiram a distinção. Atrás do luso ficou Dimitri Payet - com 35 mil votos - e Eva Navarro.A espanhola Eva Navarro, com um golo frente à Alemanha, no Europeu de sub-17, ficou no terceiro lugar, com 23.315 votos.Ronaldo conquistou este título pela primeira vez, sucedendo ao croata e seu companheiro de equipa na Juvetus Mario Mandzukic, depois de o argentino Lionel Messi (FC Barcelona) ter arrebatado este galardão em 2015 e 2016.Além de Ronaldo, concorriam ao prémio de melhor golo da temporada da UEFA outros três portugueses, caso de Ricardinho, com um remate de 'letra' frente à Roménia, no Europeu de futsal, que a seleção lusa acabou por conquistar.Estavam também nomeados o golo de calcanhar que Gonçalo Ramos marcou à Eslovénia, no Europeu de sub-17, e a excelente jogada coletiva do FC Porto, concretizada por Paulo Estrela perante o Besiktas, na Youth League, aparecem também entre a lista dos nomeados.