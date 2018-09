Benfica punido com um jogo à porta fechada

Em causa está o alegado apoio ilegal do clube "a grupos de adeptos não legalizados".

Por Filipe António Ferreira | 09:00

O Benfica foi punido com um jogo à porta fechada pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude) devido ao apoio ilegal "a grupos de adeptos não legalizados". A SAD encarnada foi ainda multada em 56 250 euros, sendo esta a maior coima aplicada a um clube em Portugal.



Os encarnados têm agora 20 dias para recorrerem desta inédita decisão. Desta forma não é certo que o castigo seja cumprido já no próximo jogo do clube no seu recinto frente ao Rio Ave, para a Taça da Liga (16 deste mês). E vão fazê-lo.



"Tendo tomado conhecimento de uma decisão proferida pelo IPDJ, pela qual lhe é aplicada uma coima de 56 250 euros e uma sanção acessória de um jogo à porta fechada, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que irá impugnar e recorrer da referida decisão, dentro do prazo legal previsto de 20 dias úteis", escreveu o Benfica no seu site oficial.



Esta decisão surge quando a direção do Instituto Português do Desporto e Juventude, liderada por Augusto Baganha está demissionária. O processo está em curso e será anunciado no início deste mês através de um despacho a publicar no Diário da República.



A exoneração da atual direção surge com a criação da Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto, que vai esvaziar algumas competências atuais do IPDJ.



Recorde para Gedson

Gedson Fernandes renovou com o Benfica até 2023, anunciou ontem o clube da Luz. A SAD dobrou a cláusula de rescisão do médio de 19 anos, passando de 60 milhões de euros para os 120 milhões, a mais alta do futebol português A renovação surge no mesmo dia em que o jovem médio de 19 anos foi chamado pela primeira vez à seleção principal de Portugal. Gedson disputou sete jogos oficiais com a camisola das águias, tendo um golo marcado frente ao Fenerbahçe, na pré-eliminatória da Champions.