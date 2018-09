Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Figueira da Foz recebe final da Liga Europeia de Futebol de Praia em 2019

Liga Europeia de Futebol de Praia conta com mais de 130 federações nacionais associadas.

A Figueira da Foz vai receber em 2019 a final da Liga Europeia de Futebol de Praia, anunciou esta sexta-feira este município do litoral do distrito de Coimbra.



"O presidente da Câmara, João Ataíde, encontra-se em Itália para ultimar os preparativos do acordo que permitirá trazer para a cidade, no início de setembro de 2019, a final da maior competição europeia de futebol de praia, a Liga Europeia de Futebol de Praia", refere a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.



Disputada ao longo do verão em torneios realizados em diferentes países, "nas mais belas praias" do continente europeu, a Liga Europeia de Futebol de Praia conta com mais de 130 federações nacionais associadas.



Segundo o município da Figueira da Foz, as imagens da Liga Europeia de Futebol de Praia chegam a mais de 250 milhões de pessoas, a cerca de 500 mil internautas e contabilizam quase duas centenas de transmissões em direto por edição.



"A realização desta grande final vem consolidar a estratégia de afirmação, divulgação e promoção da Figueira da Foz enquanto destino líder de desportos de praia", afirma João Ataíde, citado no comunicado.



Para o presidente da Câmara, "a conquista desta prova, na sua fase mais competitiva e apelativa para o público, só foi possível graças ao nível de organização e à qualidade do acolhimento revelados em outros eventos de grande dimensão".



O autarca destaca ainda o forte impacto direto que um evento desta dimensão terá na economia local, com particular incidência nos setores da hotelaria, restauração e comércio.