Judoca Patrícia Sampaio sagra-se campeã europeia de juniores

Jovem judoca já tinha sido medalha de bronze nos Mundiais do escalão, em 2017, em Zagreb.

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio sagrou-se este sábado campeã europeia de juniores, na categoria de -78 kg, ao vencer na final em Sófia a alemã Christina Faber, por 'waza ari'.



Patrícia Sampaio, de 19 anos, uma das principais do judo português, já tinha sido medalha de bronze nos Mundiais do escalão, em 2017, em Zagreb.



Este sábado, na capital búlgara, a judoca portuguesa fez um percurso 'perfeito' com quatro combates até chegar ao título europeu, três com vitórias pela pontuação máxima (ippon) e a final com a segunda pontuação mais elevada.



A judoca derrotou sucessivamente a holandesa Renee Van Harselaar, a búlgara Ilina Stoyanova, a russa Tamara Lishchenko, e, finalmente, no combate pelo título, a alemã Christina Faber.



A medalha de ouro de Patrícia Sampaio é o melhor resultado da delegação de 15 judocas portugueses que competiram nestes Europeus em Sófia, numa competição em que João Fernando também esteve em bom plano.



O judoca de -73 kg sagrou-se na sexta-feira vice-campeão europeu da categoria, perdendo na final com o ucraniano Hevorth Manukian, por 'waza ari'.



Este sábado, Diogo Brites (-100 kg) e Ailton Cardoso (+100 kg) perderam nos combates de estreia, enquanto Guilherme Salvador (-90 kg) e Alexandre Teodósio (-100 kg) foram eliminados no segundo duelo que realizaram.