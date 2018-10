Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TAD aceita providência cautelar do Sporting de Braga e suspende castigo

Decisão do TAD tem efeitos suspensivos da pena.

16:31

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou esta quinta-feira a providência cautelar do Sporting de Braga, líder da I Liga de futebol, decisão que suspende o castigo de um jogo à porta fechada e multa.



O clube bracarense revelou ter sido esta quinta-feira notificado pelo TAD sobre o decretamento da providência cautelar apresentada na sequência da deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que puniu a SAD 'arsenalista' com castigo de um jogo à porta fechada e multa.



"O Sporting de Braga aguarda agora que o TAD aprecie o caso e a sentença aplicada, entendida por esta sociedade como ilegal, desproporcional e lesiva do clube e dos seus adeptos", pode ler-se num comunicado colocado no seu sítio oficial.



A decisão do TAD tem efeitos suspensivos da pena, o que permite que o jogo da sétima jornada da I Liga, no sábado (20h30), frente ao Rio Ave, se realize com público nas bancadas do Estádio Municipal de Braga.