Acuña renova com o Sporting até 2023

Extremo fica ao nível dos mais bem pagos do plantel.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:06

Marcos Acuña prolongou o contrato com o Sporting até 2023 e a renovação coloca o internacional argentino como um dos jogadores mais bem pagos do plantel, apurou o Correio da Manhã.



O extremo de 26 anos recebia cerca de 1,2 milhões brutos por ano, e agora passa a ser um dos atletas com o salário mais elevado: dois milhões/ano. A cláusula de rescisão de Acuña - tinha contrato até 2021 - mantém-se nos 60 milhões.



Uma boa notícia para os responsáveis do Sporting, face à crescente cobiça pelo argentino. Desde que começou a ser presença assídua na seleção, o interesse dos tubarões europeus por Acuña aumentou, principalmente em Espanha e Itália.



Também ontem, em vésperas da receção ao Arsenal para a Liga Europa, Nani assumiu o desejo do Sporting em atingir as últimas fases da competição.



"Acreditamos na qualidade da nossa equipa e sabemos que é sempre possível surpreender e é isso que queremos fazer: surpreender em cada jogo. Vamos tentar chegar o mais longe possível", disse o internacional português em entrevista ao site da UEFA, numa espécie de antevisão ao jogo do Grupo E, amanhã às 17h55 (SIC).



PORMENORES

Marcar ao Arsenal

Nani defrontou o Arsenal por diversas vezes ao serviço do Man. United. Em 2011, marcou na goleada por 8-2. "Lembro- -me perfeitamente desse jogo e desse resultado. Marcámos muitos golos e jogámos um futebol bonito. Estou sempre pronto [para marcar]", disse Nani ao site UEFA.



Mathieu integrado

Mathieu voltou a treinar ontem integrado com a equipa do Sporting. No entanto, o central francês não deve integrar os eleitos de José Peseiro para o jogo com o Arsenal. Mathieu está afastado desde 20 de setembro por problemas físicos.