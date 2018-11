Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória alerta para os pormenores e pede coragem para superar Ajax

Séria negativa de resultados que o clube da Luz atravessa não atormenta o treinador do Benfica.

13:54

O treinador do Benfica considerou esta terça-feira que os pormenores vão fazer a diferença na partida Liga dos Campeões de futebol, diante do Ajax, e pediu também coragem aos seus atletas para somar os três decisivos pontos.



"Termos de ser rigorosos. Amanhã [quarta-feira] os índices de concentração e finalização têm de ser altos e é determinante estar um metro atrás, um metro à frente. Isso fará a diferença", declarou Rui Vitória, em conferência de imprensa.



A séria negativa de resultados que o clube da Luz atravessa não atormenta Vitória, que apelou ainda ao apoio do público 'encarnado', que na passada sexta-feira contestou bastante o técnico, após a derrota (3-1) com o Moreirense, para a I Liga.



"O fundamental é o apoio à equipa, mais do que o Rui Vitória ou qualquer individualidade. O importante é o Benfica ter a máxima confiança. Nestas visitas da Liga dos Campeões sentimos esse peso quando jogamos fora e é bom que sintam o peso do Benfica quando vêm cá", apontou.



Ainda sobre os três desaires consecutivos, o treinador das 'águias' revelou como está o estado anímico do balneário, mostrando-se bastante otimista numa vitória sobre os holandeses, que se ganharem na Luz e virem o Bayern Munique vencer o AEK de Atenas, deixam os 'encarnados' arredados da competição.



"Refletimos e analisámos. Sinto o que os meus jogadores também sentem. A forma que há para ultrapassar estes momentos é com coragem, determinação e convicção. Estou muito otimista naquilo que é a reação da minha equipa", manifestou.



O médio brasileiro Gabriel também marcou presença na antevisão, para dar conta de que o desafio é uma ótima ocasião para o Benfica dar uma boa resposta à fase menos positiva.



"O grupo encara este jogo como a oportunidade para dar a volta por cima a esta situação dos resultados negativos. É uma oportunidade para demonstrar a força do grupo", sublinhou.



Mesmo sendo pouco utilizado por Rui Vitória, que também confirmou o regresso às convocatórias do croata Krovinovic, Gabriel não se mostra preocupado e prefere enaltecer "o sonho realizado"de disputar a 'Champions'".



Na quarta-feira, o Benfica, terceiro classificado do grupo E, com três pontos, recebe no Estádio da Luz, pelas 20h00, o Ajax, que divide a liderança com o Bayern Munique, ambos com sete, num encontro que será dirigido pelo italiano Gianluca Rocchi.