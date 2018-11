Presidente do FC Porto quer ir de novo a eleições em 2020 e depois abdicar para o número dois, Fernando Gomes.

Pinto da Costa está a preparar a recandidatura à presidência do FC Porto, mas com o objetivo de abdicar para Fernando Gomes, apurou o Correio Sport. A quase ano e meio de ir de novo a eleições, o líder máximo dos dragões, que faz 81 anos em dezembro, já tem definido que vai avançar com nova ...