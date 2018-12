Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Krovinovic fora dos convocados do Benfica para visita ao Vitória de Setúbal

Facundo Ferreyra, contratado esta época como importante reforço, continua a não fazer parte das opções.

14:44

O futebolista croata Filip Krovinovic ficou fora dos convocados do Benfica para o jogo deste sábado com o Vitória de Setúbal, no Bonfim, da 12.ª jornada da I Liga, por opção técnica.



Krovinovic, que foi titular na Taça da Liga na quarta-feira, diante do Paços de Ferreira (2-0), tinha feito o seu primeiro jogo com o Arouca, na Taça de Portugal, no qual disputou meia parte, depois de mais de nove meses lesionado.



Este sábado, para a difícil visita ao Bonfim e apenas com o argentino Salvio e o nigeriano Ebuehi entregues ao departamento clínico, o treinador Rui Vitória optou por não chamar o médio croata.



Em relação à Taça da Liga, o técnico benfiquista fez ainda saírem da convocatória para Setúbal o guarda-redes Bruno Varela, o central argentino Conti e o lateral português Yuri Ribeiro.



O avançado Facundo Ferreyra, contratado esta época como importante reforço, continua a não fazer parte das opções, apesar de Rui Vitória ter dito na sexta-feira que o avançado argentino não é "carta fora do baralho".



De regresso estão o guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos, habitual titular, o lateral espanhol Grimaldo e o médio sérvio Fejsa.



O Benfica, quarto classificado na I Liga, com 24 pontos, defronta este sábado fora o Vitória de Setúbal, sétimo, com 17 pontos, a partir das 20h30.