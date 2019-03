Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica sem André Almeida, Pizzi e Jonas para o jogo com o Dínamo Zagreb

Treinador dos encarnados, Bruno Lage, chamou 20 jogadores.

11:15

O treinador do Benfica, Bruno Lage, chamou 20 jogadores para a deslocação à Croácia, onde esta quinta-feira o Benfica defronta o Dínamo Zagreb, a partir das 17h55 portuguesas.



O voo charter com a comitiva do Benfica tem chegada prevista à capital da Croácia por volta da hora do almoço. Os jogadores e equipa técnica almoçam, depois, já no hotel, ficando a parte da tarde reservada para o treino e para a conferência de imprensa de antevisão ao jogo.



Os encarnados vão pisar o relvado do Estádio Maksimir pela primeira vez às 17 horas (mais uma na Croácia), numa sessão que será aberta à comunicação social nos primeiros 15 minutos. Uma hora e meia depois, Bruno Lage e um jogador farão a antevisão ao embate com o Dínamo Zagreb. O regresso a Lisboa está marcado para sexta-feira.



Convocados



Guarda-redes: Ivan Zlobin, Odysseas e Mile Svilar;



Defesas: Rúben Dias, Grimaldo, Yuri Ribeiro, Sébastien Corchia e Ferro;



Médios: Zivkovic, Samaris, Nuno Santos, Rafa, Gedson Fernandes, Franco Cervi, Krovinovic, Florentino e Gabriel;



Avançados: Seferovic, João Félix e Jota.