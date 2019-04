Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão Caixa interditado por três jogos devido aos incidentes no FC Porto-Sporting em hóquei

Sporting denunciou as agressões durante a partida e o Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal resolveu agora punir os dragões .

22:52

O Dragão Caixa, pavilhão do FC Porto, foi esta quarta-feira interditado por três jogos devido aos incidentes no jogo de hóquei em patins com o Sporting. Os dragões terão ainda de pagar uma multa no valor de multa de 1160 euros.



O Sporting tinha denunciado agressões durante a partida a Miguel Albuquerque, diretor das modalidades leoninas, e o Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal resolveu agora punir os dragões com mão pesada.





Em atualização