Feirense vence Desportivo das Aves na despedida da I Liga

O Feirense despediu-se hoje da edição de 2018/19 da I Liga de futebol com um triunfo, ao vencer o Desportivo das Aves por 2-1, em jogo da 34.ª jornada, disputado em Santa Maria da Feira.Numa partida em que as duas equipas já tinham a situação definida, os avenses colocaram-se em vantagem aos 31 minutos, através de Jorge Fellipe, tendo os anfitriões igualado aos 62, por Edinho, e virado o resultado aos 76, por João Silva.O Feirense, que já não vencia desde a segunda jornada, fechou assim a sua participação no 18.º e último lugar com 20 pontos, descendo à II Liga, enquanto o Desportivo das Aves termina no 14.º lugar com 36.