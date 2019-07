Gelson Martins assina por cinco temporadas com o Mónaco

O português Gelson Martins assinou um contrato de cinco temporadas com o Mónaco, ao qual esteve emprestado na segunda metade da temporada passada, anunciou hoje o clube da liga francesa de futebol.Sem revelar valores da transferência, o Mónaco contratou o avançado luso ao Atlético de Madrid, que pagou 22,5 milhões de euros ao Sporting pelo seu passe, depois de o jogador ter rescindido unilateralmente com os 'leões'.Depois de deixar o Sporting, Gelson Martins nunca foi aposta de Diego Simeone no Atlético de Madrid e acabou por ser emprestado ao Mónaco, no qual marcou quatro golos em 17 encontros, ajudando os monegascos a garantirem a manutenção."Estou muito feliz por poder assinar com o Mónaco e estou ansioso para reencontrar a equipa e preparar-me para a próxima temporada. Apesar da situação difícil, conseguimos mostrar algumas coisas boas na temporada passada e vou fazer de tudo para ajudar o clube a atingir seus objetivos nesta temporada", referiu o internacional português.Oleg Petrov, vice-presidente do Mónaco, disse que, "em poucos meses, Gelson mostrou muitas qualidades", considerando que o português "continuará a crescer e a demonstrar todo o seu potencial".Nascido em Cabo Verde, Gelson Martins fez o início da sua formação no Futebol Benfica, antes de se mudar, com idade de juvenil, para o Sporting, em 2010/11.