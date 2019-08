Portugal promovido à Superliga europeia de atletismo

A seleção portuguesa de atletismo assegurou este domingo a promoção à Superliga europeia, quando falta disputar uma prova na I Liga das Nações, ao somar uns já inalcançáveis 298 pontos.Após 39 das 40 provas - falta a estafeta masculina de 4x400 metros -, a seleção lusa totaliza mais 22 pontos do que a Bielorrusia e mais 32 do que a Noruega, que ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.O triunfo na competição disputada em Sandnes, na Noruega, foi confirmado com o segundo lugar na estafeta feminina de 4x400 metros, com o tempo de 3.33,95, mais seis centésimos de segundo do que a Noruega.Antes, Pedro Pablo Pichardo venceu o concurso de triplo salto com 16,98 metros, na estreia do luso-cubano pela seleção portuguesa.O atleta do Benfica alcançou esta marca no seu segundo salto, depois de ter ficado pelos 16,94 na primeira tentativa - os restantes dois foram nulos -, impondo-se ao romeno Cristian Grecu (16,82) e ao eslovaco Tomas Vesleka (16,51).Também este domingo, Lorene Bazolo tinha venceu a prova de 200 metros, com o tempo de 23,78 segundos, à frente da bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya (23,81) e da belga Imke Vervaet (23,90), segunda e terceira classificadas.André Pereira foi segundo nos 3.000 metros obstáculos, em 8.53,60 minutos, atrás do norueguês Tom Erling Karbo (8.52,00), a mesma posição alcançada por Mariana Machado nos 5.000 metros, em 16.01,14, sendo apenas batida pela romena Roxana Bârca (15.59,66).No sábado, Carlos Nascimento tinha vencido os 100 metro, em 10,64 segundos.