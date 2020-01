Conheça o onze do Benfica para o jogo com o Paços de Ferreira

Já é conhecido o onze do Benfica para o encontro com o P. Ferreira marcado para as 17h30, no Estádio da Capital do Móvel.



Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Weigl, Gabriel e Cervi; Rafa e Vinícius



Ver comentários