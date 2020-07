Sérgio Conceição trava euforia no FC Porto

Sérgio Conceição fez um apelo aos seus jogadores no sentido de travarem qualquer foco de euforia, decorrente da vantagem do FC Porto sobre o Benfica na classificação da Liga. O treinador quer os seus jogadores totalmente focados no jogo com o Belenenses, que se realiza neste domingo à noite, no Estádio do Dragão, e tem feito disso o seu cavalo de batalha, ciente de que este é o momento em que a equipa não pode fraquejar.









O facto de o FC Porto ter seis pontos de vantagem sobre o rival direto e de lhe faltarem apenas nove (que podem até não ser necessários) para chegar ao título, é visto pelo treinador como um pau de dois bicos. Por um lado existe a motivação decorrente da liderança folgada, o que também retira pressão; por outro - e esse é o que Conceição teme – propaga-se de forma generalizada a ideia de que o campeonato está ganho e os jogos em falta serão meras formalidades. O técnico quer a equipa completamente imunizada para estes comentários e para as análises que diariamente são feitas sobre o percurso do FC Porto.

O CM sabe ainda que na estrutura que lida com o futebol dos dragões existe também a ideia de que este é o momento chave do campeonato, devido à crise daquele que tem sido o adversário direto.





A renovação de Otávio com o FC Porto complica-se. “O contrato expira em 2021 e as conversações não correram muito bem. Em janeiro pode assinar pré-contratos com outros clubes”, disse esta quinta-feira o empresário do médio brasileiro.