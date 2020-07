FPF felicita FC Porto e apela a festejos com respeito pelas normas sanitárias

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou o FC Porto pela conquista do 29.º título de campeão português, deixando um apelo aos adeptos para que festejem com respeito pelas "indicações sanitárias".

"Numa prova marcada por factos inéditos na história do futebol mundial, nomeadamente com a interrupção das competições nacionais e a disputa de várias jornadas à porta fechada, o FC Porto sagrou-se campeão numa vitória ainda mais valorizada pela intensa competição oferecida por todos os clubes da Liga NOS", afirma Fernando Gomes numa declaração publicada no sítio da FPF.

O presidente da FPF deu os parabéns a todos os jogadores, equipa técnica, 'staff' e estrutura do FC Porto, salientando que "o trabalho e resposta perante as dificuldades que a todos afetaram dignificaram não apenas o futebol nacional, mas igualmente o país".

Fernando Gomes apelou ainda aos adeptos que festejem dentro do "respeito pelas indicações sanitárias".

O FC Porto assegurou hoje a conquista do seu 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer o Sporting por 2-0, no Estádio do Dragão, no Porto, no encontro de encerramento da 32.ª jornada da I Liga 2019/20.

Danilo Pereira, aos 64 minutos, e o maliano Marega, aos 90+1, selaram o triunfo do 'onze' de Sérgio Conceição, que, com duas rondas por disputar, passou a somar 79 pontos, contra 71 do Benfica, segundo classificado.