Toni Martinez assinou contrato pelo FC Porto até 2025

O avançado espanhol Toni Martínez, que alinhava no Famalicão, vai reforçar o FC Porto, assinando um contrato de cinco temporada, anunciou este domingo o campeão nacional de futebol.

O jogador, de 23 anos, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025 com os 'dragões', depois de se ter destacado ao serviço do Famalicão, do qual foi o segundo melhor marcador na temporada 2019/20, com 10 golos.

Formado no Valência, Toni Martinez passou pelos ingleses do West Ham e pelos espanhóis do Valladolid, do Rayo Majahonda e do Lugo antes de chegar ao Famalicão, no início da época passada.

Nas primeiras declarações como jogador dos 'dragões', Toni Martínez revelou-se muito satisfeito com a transferência.

"Esta é uma sensação única e um objetivo cumprido na minha carreira: unir-me ao maior de Portugal, e espero devolver a confiança depositada em mim em campo", afirmou o avançado, em declarações à FC PortoTV.

Martínez definiu-se com um jogador que se adapta a qualquer cenário, sem esconder a vontade de marcar golos.

"Sou um jogador que gosta de qualquer tipo de futebol. Sou um jogador que se adapta sempre a tudo. Mas principalmente sou um jogador que pensa sempre na baliza, em fazer golos e em tentar ajudar a equipa o máximo possível. Sou um jogador muito comprometido com a equipa e estou muito feliz", disse ainda.

O avançado acredita que ainda vai "crescer e aprender" muito no FC Porto, um clube que, segundo o jogador, tem "uma das melhores equipas do mundo e que tem dos melhores jogadores do mundo".