FC Porto não adere a ‘Racismo não’ nas camisolas

O FC Porto não aceitou trocar os nomes dos jogadores nas camisolas pelas palavras ‘Racismo não’, à semelhança do que fizeram todos os clubes que já jogaram nesta jornada, acabando por entrar em campo com as camisolas de jogo normais, com os nomes dos jogadores. Esta iniciativa promovida pela Liga tem levado todas as equipas a aderir, sendo que os dragões foram os únicos a não aceder.

No entanto, refira-se que os azuis e brancos participaram em tudo o resto: entraram no vídeo de promoção da campanha, entraram na foto pré-jogo e deixaram os seus jogadores assinar o acrílico no fim do jogo .