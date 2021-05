Campeão Sporting regressou aos treinos sem Porro, com lesão muscular na coxa

O Sporting regressou hoje aos treinos após a conquista na terça-feira do 19.º título de campeão de futebol, numa sessão em que o grande ausente foi o lateral espanhol Porro, com uma lesão muscular.

"Pedro Porro está a contas com uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda", indica o clube leonino na sua página oficial na internet, justificando também as ausências de Tiago Tomás e Bruno Tabata, em "tratamento" às respetivas lesões.

Porro foi obrigado a sair aos 17 minutos do jogo de terça-feira diante do Boavista, com o lateral a abandonar o relvado em lágrimas, sendo substituído por João Pereira, no jogo que garantiu o título de campeão, 19 anos depois.

A noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira foram momentos de festejos para os 'leões', que hoje regressaram ao trabalho, numa sessão em que os titulares diante do Boavista (1-0) fizeram apenas "trabalho de recuperação".

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10:00, seguindo-se, já ao final da tarde, às 18:45, a conferência de imprensa do treinador Rúben Amorim, de antevisão do jogo da 33.ª jornada, diante do Benfica.

Os 'leões' visitam no sábado o Benfica, terceiro classificado, em jogo no Estádio da Luz, com início marcado para as 18:00.