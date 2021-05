Benfica bate Fundão e disputa final do Nacional de futsal com o Sporting

O Benfica, campeão português de futsal, qualificou-se hoje para a final do Nacional da época 2020/21, na qual vai defrontar o Sporting, ao vencer por 3-2 na receção ao Fundão, no segundo jogo das meias-finais, disputado em Lisboa.

A equipa treinada por Joel Rocha, que se tinha imposto por 3-0 no encontro inaugural das 'meias', disputado no sábado passado, vencia ao intervalo por 1-0, com um golo de Fábio Cecílio, mas o Fundão virou o resultado na segunda parte.

Felipe Leite e Mário Freitas fizeram o 2-1 para os visitantes, mas, muito perto do final, Arthur empatou para o Benfica, e, já nos últimos segundos, Ivan Chishkala fez o 3-2 e deu a vitória às 'águias'.

O Benfica mantém-se na corrida pela revalidação do título nacional e pela conquista do nono troféu, defrontando na final do campeonato o Sporting, vencedor do confronto de hoje com os Leões de Porto Salvo, por 5-1, também na segunda partida da outra meia-final.

Os 'leões', que recentemente conquistaram o título europeu, são os recordistas de troféus, com 16, enquanto o Benfica é o atual campeão, apesar de se ter sagrado na época 2018/19, uma vez que o campeonato da temporada passada foi cancelado, devido à pandemia de covid-19.

Os jogos da final do campeonato nacional de futsal entre os rivais lisboetas, que dividiram entre si os últimos 17 títulos, estão marcados para 03, 06, 10, 13 e 16 de junho (os últimos dois se necessário).