Jorge Jesus vinca ambição de manter Benfica "100% vitorioso" em Guimarães

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, manifestou esta sexta-feira a sua ambição de guiar o Benfica à sétima vitória consecutiva neste arranque da I Liga de futebol, apesar das "dificuldades" esperadas na visita ao Vitória de Guimarães.

"Em todos os jogos o Benfica tem de estar melhor, é com essa ideia que trabalho e que os jogadores tentam partilhar. Às vezes não acontece tanto como queremos, mas neste momento o Benfica é 100% vitorioso e queremos continuar agora contra o V. Guimarães, que é um adversário forte e com história no futebol português", afirmou o técnico dos 'encarnados' na conferência de imprensa realizada no centro de estágio do clube, no Seixal.

Num discurso onde enfatizou várias vezes a dimensão e o sentimento da "massa associativa muito fervorosa" dos vimaranenses, Jorge Jesus lembrou que os jogos em Guimarães "são sempre difíceis".

No entanto, o treinador, de 67 anos, realçou que um triunfo nesta ronda significa não apenas mais três pontos, mas também "tranquilidade e confiança" para a caminhada da equipa, que logo a seguir irá defrontar o FC Barcelona na Liga dos Campeões.

"Não é preciso o jogo do FC Barcelona para dizer que o jogo com o Vitória de Guimarães é mais importante. O nosso grande objetivo é o campeonato nacional e isso quer dizer que o jogo em Guimarães é muito mais importante", começou por dizer Jorge Jesus, para logo de seguida fazer uma adenda à sua resposta: "São os dois muito importantes".

Entre os elogios à equipa vimaranense sobressaíram as palavras sobre o internacional português Ricardo Quaresma, sobre quem lamentou que os caminhos de ambos nunca se tenham cruzado no futebol profissional.

"É um jogador que merece o máximo respeito pela carreira que tem vindo a fazer. É claro que algumas vezes estivemos próximos de trabalhar um com o outro e gosto de trabalhar com jogadores com muito talento, que é o caso dele, mas nunca aconteceu. Espero que amanhã [sábado] não jogue tão bem, é sinal de que o conseguimos anular", confessou.

De seguida, Jorge Jesus - que esclareceu que apenas André Almeida recuperou entre os jogadores que estavam lesionados para o último jogo frente ao Boavista (3-1) - enalteceu também o trabalho que tem sido realizado por Pepa, que assumiu esta temporada o comando do Vitória de Guimarães, depois de um trabalho positivo no Paços de Ferreira.

"O Pepa é um jovem treinador que tem alcançado um posicionamento na I Liga pelo seu trabalho, pelo que tem vindo a demonstrar ao longo da carreira. Ninguém lhe deu nada, foi ele que conquistou os objetivos. É um treinador que gosta que as equipas dele tenham qualidade no jogo ofensivo, que gosta que os jogadores expressem todo o seu talento individual, com um futebol positivo, e esses treinadores, normalmente, fazem carreira", resumiu.

Questionado sobre o impacto dos resultados da equipa no processo eleitoral que se vive no Benfica, depois de Rui Costa já ter oficializado a sua candidatura à presidência, o treinador dos 'encarnados' colocou a equipa à margem desse tema.

"Queiramos ou não, toda a estrutura do futebol vive numa bolha em que é praticamente só futebol e não somos afetados pelo que se passa fora. São decisões do clube e as pessoas vão assumir essa responsabilidade. O Rui Costa acha - e muito bem - que tem condições para continuar o sonho que tem. Ninguém duvida do seu benfiquismo. Agora são os sócios que vão ter de decidir isso, não é o treinador do Benfica", concluiu.

O jogo da sétima jornada da I Liga de futebol entre o Vitória de Guimarães, 10.º classificado, com sete pontos, e o líder Benfica, com 18, está agendado para sábado, às 18h00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.