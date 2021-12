No jogo grande da jornada 14 da Liga bwin, FC Porto e Sp. Braga defrontam-se no Dragão, numa partida na qual Sérgio Conceição aposta no seguinte onze inicial.





: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba e Wendell; Uribe, Grujic, Vitinha; Otávio, Luís Díaz e Evanilson