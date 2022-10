Fernando Gomes anuncia fim do fair play financeiro e mais-valias de 83,7 M€

Fernando Gomes colocou uma pedra sobre o tema do fair play financeiro no FC Porto. O administrador da SAD, para a área financeira, foi taxativo na apresentação das contas dos dragões de 2021/22."Cumpridas todas as regras e apresentadas estas contas, o FC Porto fica definitivamente fora do fair play financeiro. Terminou. Acabou. Quatro anos de exigências que cumprimos integralmente. O FC Porto a partir daqui deixa de ter quaisquer constrangimentos nesse sentido", referiu.O administrador anunciou mais-valias com vendas de jogadores de 83,7 M€, apontando este como um fator chave para as contas dos dragões. "Mais-valias com transações de jogadores foram de 83,7M€ e isso é que nos permite ter estes resultados. Há dois factores essenciais. Um é o acesso à Liga dos Campeões e outro é a mais-valia conseguida com transações", afirmou.