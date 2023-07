Zverev conquista em Hamburgo primeiro título desde a lesão grave no tornozelo

O tenista alemão Alexander Zverev conquistou este domingo o primeiro título após a grave lesão no tornozelo direito sofrida nas meias-finais de Roland Garros do ano passado, impondo-se ao sérvio Laslo Djere na final do torneio de Hamburgo.

A jogar em casa, o campeão olímpico de Tóquio2020 bateu o 57.º jogador mundial com os parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 51 minutos.

Este é o primeiro título de Zverev, de 26 anos, desde que se sagrou campeão das ATP Finals no final de 2021, e marca o regresso aos triunfos do alemão após a longa recuperação que enfrentou devido à lesão no tornozelo.

O antigo número dois mundial lesionou-se no encontro das meias-finais de Roland Garros do ano passado, diante de Rafael Nadal, e esteve sete meses afastado dos 'courts', depois de ter sido submetido a uma cirurgia para reparar os ligamentos do tornozelo direito.

Esta época, o 19.º tenista do ranking ATP regressou às meias-finais do Grand Slam francês, uma fase que atingiu em outros três torneios.

A final em Hamburgo, a sua cidade, foi a primeira da temporada, com Zverev a conquistar o 20.º troféu da carreira.