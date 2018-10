29,4 milhões de euros de receita para o dragão

FC Porto ficou à frente do Sporting e Benfica na época passada.

Por Mário Figueiredo | 10:38

FC Porto encaixou 29,4 milhões de euros com a sua participação na Liga dos Campeões do ano passado, sendo a equipa portuguesa que mais dinheiro ganhou.

Segundo os valores revelados pela UEFA, as equipas portuguesas receberam 68,5 milhões de euros. A maior fatia foi para o FC Porto (29,4 milhões), seguindo-se o Sporting com 21,7 milhões e o Benfica com 17,4 milhões.



As águias só ficaram à frente do modesto Qarabag, que amealhou 16,8 milhões e foi a última das 32 equipas presentes na Champions.

A entrada da fase de grupos rendeu 12,7 milhões de euros a cada uma das 32 equipas, com o Sporting a encaixar mais dois milhões pela presença no play-off.

Assim, o FC Porto juntou aos 12,7 milhões mais 5,33 milhões pelos resultados desportivos (três vitórias e um empate) e 5,32 pelo market pool (direitos televisivos). A passagem aos oitavos valeu seis milhões. Já o Sporting, além dos 14,7 milhões já referidos, levou 3,3 de market pool e 3,7 pelas duas vitórias e um empate.

O Benfica fez a pior campanha de sempre. Terminou sem pontos e quedou-se pelos 12,7 da fase de grupos e 4,7 de market pool. O Real Madrid, campeão europeu pela terceira vez consecutiva, arrecadou 88,6 milhões.

Nesta edição os valores dispararam e o FC Porto já vai em 49,3 milhões de euros: 43 pela fase de grupos e 6,3 pelas duas vitórias e um empate.