O ciclista português João Silva (Kelly/Simoldes) conquistou no sábado a camisola amarela, símbolo de líder da Volta a Portugal do Futuro/3.º Grande Prémio CMTV numa etapa que terminou no Alto de S. Macário, em São Pedro do Sul.A tirada acabou por ser ganha pelo chileno Vicente Rojas Naranjo (Supermercados Froiz).