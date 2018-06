884 mil euros para cada jogador da seleção espanhola

Revelado o valor que cada jogador recebe caso a Espanha ganhe o campeonato do Mundo. Equipa chega à Rússia com 25 jogadores.

Por José Carlos Marques | 08:34

A acontecer, a recompensa dos jogadores vai ser paga a partir dos 35 milhões que a federação vai receber da FIFA. A equipa partiu ontem para a Rússia com 25 jogadores. Lopetegui leva Rodri e Vallejo para resolver eventuais lesões, desde logo a do defesa Carvajal, que ainda não está certo no lote de 23 que vai jogar o Mundial.

Antes da partida para a Rússia, a Federação Espanhola fechou o dossiê mais delicado. A rádio Cope revela que os jogadores já sabem quanto vão receber caso venham de Moscovo com o ‘caneco’ nas mãos.O prémio é de 884 mil euros para cada jogador. O acordo foi fechado entre Luis Rubiales, presidente da Federação, e o capitão Sergio Ramos e teve por base o prémio previsto para o Brasil 2014 - 720 mil euros -, acrescido de 5% de juros por cada ano.