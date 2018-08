A bolada que Fellaini levou na cara e a fotografia que se tornou viral

Jogador do Manchester United também já reagiu à própria imagem.

12:15

Um fotógrafo da Associated Press captou o momento exato em que Marouane Fellaini, jogador do Manchester United, levou com uma bola na cara. A imagem tornou-se viral e até o próprio belga já reagiu nas redes sociais.

De acordo com a imprensa britânica, a imagem já é uma forte candidata a foto da época mesmo antes de começar a Premier League.

No Twitter, o próprio jogador agradeceu terem-lhe feito chegar a foto e reagiu com muitas gargalhadas.

A expressão de Marouane Fellaini tornou-se viral e daí surgiram inúmeros ‘memes’, inclusive uma comparação ao antigo busto de Cristiano Ronaldo.





Thank you to everyone who posted & sent me this pic.twitter.com/O7tmOSYR38 — Marouane Fellaini (@Fellaini) August 8, 2017









This one is the best pic.twitter.com/kqFjTAxu1P — Özlem (@oztheozz) August 8, 2017

























I am a big fan Marouane pic.twitter.com/dxg8fzR5ua — chelseasider (@chelseasider) August 8, 2017