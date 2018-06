"Não volto a falar com Ronaldo", afirma Isco

Depois do colega de 'equipa' no Real Madrid ter marcado três golos frente à seleção espanhola, Isco afirma que CR7 'não merece'.

12:14

Francisco Suaréz, mais conhecido por 'Isco', joga pela equipa do Real Madrid juntamente com Ronaldo e por isso está habituado a celebrar os golos com Cristiano.

No entanto, os 'colegas' defrontaram-se na núltima sexta-feira, quando Portugal jogou frente à Espanha, para o Mundial 2018, momento marcado pelo 'hat-trick' de Ronaldo, que permitiu um empate a três bolas com a seleção espanhola.



Depois da exibição do capitão da seleção portuguesa ser elogiada pela imprensa internacional, Isco também disse umas palavras sobre o jogador, numa entrevista ao El Larguero.



Sobre Cristiano "nem uma palavra. Não volto a falar com ele depois do que fez no outro dia, não merece", afirmou o médio em tom de brincadeira.

"Quando Cristiano está num dia assim...os dois primeiros golos deram-lhe confiança e meteu-a lá dentro", avançou quando questionado sobre o livre que deu o empate a Portugal, marcado pelo CR7.