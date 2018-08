Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A dois dias do Benfica-Sporting Bas Dost continua sem treinar

Futebolista sofre de um problema muscular na coxa direita, que o obrigou a sair ao intervalo do jogo em casa com o Vitória de Setúbal.

16:59

O futebolista holandês Bas Dost voltou esta quinta-feiraa falhar o treino do Sporting, sendo o único ausente da preparação dos 'leões' para o dérbi de sábado, em casa do Benfica, na terceira jornada da I Liga portuguesa.



Segundo as informações prestadas pelos 'verdes e brancos', o melhor marcador da equipa na época 2017/18 fez apenas tratamento, a dois dias do embate com as 'águias'.



Bas Dost sofre de um problema muscular na coxa direita, que o obrigou a sair ao intervalo do jogo em casa com o Vitória de Setúbal, da segunda jornada da I Liga, que o Sporting venceu por 2-1, sendo substituído pelo colombiano Fredy Montero.



O plantel do Sporting realiza na sexta-feira, véspera do encontro com o rival lisboeta, um treino à porta fechada, pelas 09:30, com o treinador José Peseiro a fazer a antevisão do jogo numa conferência de imprensa marcada para as 18h30.