"A equipa perdeu e eu sou o responsável máximo", diz Sérgio Conceição

Técnico deixa claro que todos cometem erros e que ganhar ao Aves é o próximo objetivo.

A estreia do venezuelano Osorio pelo FC Porto não correu como o esperado, tendo o defesa sido retirado de campo diante do Belenenses por Sérgio Conceição já no decurso da segunda metade. O técnico portista defendeu a escolha feita e assumiu total responsabilidade pelas opções tomadas.



"O que me levou a tomar essa opção foi acreditar que o Osorio podia ajudar, mas também olhei ao estado físico do Reyes. Estava com queixas, não estava magoado, mas tinha um problema na coxa e apenas treino dois dias, enquanto que o Osorio preparou o jogo durante 15. Erros todos cometem, a começar por mim. E eu sou o primeiro a assumir e sou eu o culpado desta derrota. Não estamos aqui para culpablizar este ou aquele jogador, não gosto disso. Eu sou o líder. A equipa perdeu e eu sou o responsável máximo. Mas uma coisa digo: vamos lutar muito até ao fim para conseguir este título tão desejado por todos nós. Hoje viu-se aqui, mesmo depois de acabar, a força com que estes adeptos nos apoiaram, mesmo com a desilusão que temos"



O que foi dito na roda com os jogadores?



"Não é importante"



O que é importante agora? Casillas disse que era importante elevar o moral do jogadores...



"O principal foco é treinar. É preparar o jogo do Aves e ganhar os próximos. Não podemos pensar daqui a dois ou três jogos. Temos de pensar no próximo, no trabalho a fazer. Analisar, tirar conclusão, dissecar aquilo que os aspetos negativos e alguns positivos - poucos, mas houve -, para preparar da melhor forma o Aves".



"Todos nós, a começar por mim, temos de dar mais"

Com a derrota em casa do Belenenses, por 2-0, o FC Porto ficou sem a liderança da Liga NOS e, após o encontro, Sérgio Conceição admitiu que faltou alguma sorte aos dragões em face de todas as chances de finalização que tiveram ao seu dispor, deixando uma mensagem clara para o futuro: é preciso dar mais.



"O Belenenses fez três remates e marcou dois golos. Nós tivemos ene ocasiões e não fizemos. Hoje a ineficácia foi grande por parte da nossa equipa. Entrámos no jogo e, depois de um erro sofremos um golo. Daí para a frente, o Belenenses sentiu-se mais confortável naquilo que era defender e aproveitar as transições defesa-ataque, como tinha planeado. Atuou sem referência na frente, optando por três homens móveis na frente, para explorar algum desequilíbrio defensivo que tivéssemos, dando-nos a iniciativa de jogo"



"Foi incompreensível alguma ansiedade na hora de finalizar, mas mesmo assim fomos criando ocasiões. Entrámos na segunda parte com o intuito de melhorar, tivemos algumas ocasiões claras de golo... Não me quero agarrar à sorte, mas podíamos ter feito o empate em muitas oportunidade que tivemos. E o jogo podia ter sido outro... Não aconteceu e, depois, numa bola parada, o Belenenses mata o jogo"



"Hoje tenho de dar uma palavra aos adeptos. Nós sentimos uma frustração, uma desilusão muito grande, mas quero deixar-lhes uma palavra. Fica difícil agora, mas dependemos só de nós. Somos conscientes do que temos a fazer: ganhar as seis finais que faltam. É fácil dizer, mas temos de sentir e interiorizar isso. Todos nós, a começar por mim, temos de dar mais. Hoje sinto que podíamos ter feito mais, mas assumo a responsabilidade da derrota de hoje".