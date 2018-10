Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"A especulação no nosso país é horrível", diz José Peseiro sobre polémica com Ronaldo

Treinador do Sporting falou sobre as acusações de cariz sexual de que CR7 tem sido alvo.

O treinador do Sporting, José Peseiro, falou sobre as acusações de abusos sexuais de que Cristiano Ronaldo tem sido alvo nos últimos tempos, criticando "a especulação" que tem sido criada em torno do caso.



"Acho que defendemos muito pouco o que é nosso. Um país com tanta qualidade, com tanta capacidade, com tanta coisa boa, e quando temos oportunidade de martelar alguém no nosso país é inacreditável", começou por dizer o técnico dos leões.



"Deixem isso para os outros que eles têm ciúmes de nós. Penso que nós temos inveja de nós próprios. Parece que temos ciúmes daqueles que têm sucesso em Portugal. É muito feio", assumiu José Peseiro, em conferência de imprensa.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi acusado de ter violado, em 2009, a ex-modelo norte-americana Kathryn Mayorga.