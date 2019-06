A foto em que Buffon infringe três regras de condução... e ainda o pormenor do tabaco

Gianluigi Buffon, uma das opções do FC Porto para reforçar a sua baliza, partilhou nas redes sociais uma fotografia sua a conduzir em que... infringe pelo menos três regras do código de estrada. Os adeptos não 'perdoaram' e desde logo apontaram aspetos como a velocidade a que o veterano guarda-redes seguia (155 km/h, como mostra o velocímetro), o facto de conduzir sem cinto e ainda o estar a dirigir com apenas uma mão no volante (embora este último caso não constitua uma infração propriamente dita e seja, sim, uma questão de segurança).Os seus seguidores no Instagram repararam ainda noutro pormenor: o maço de tabaco na porta do lado do condutor... Algo que, ainda assim, acaba por não constituir grande novidade, pois é público que o guardião fuma. De resto, na legenda da fotografia Buffon escreve que "viajar apenas tem uma regra, não voltar igual a quando partiste."Refira-se que, quanto ao seu futuro, além do FC Porto, também a Atalanta está atenta à situação de Buffon . Segundo o site GianlucaDiMarzio, o clube italiano está na corrida pelo guardião e quer que este regresse ao país-natal após ter representado o Paris Saint-Germain.