A mensagem de Bruno de Carvalho ao plantel após derrota em Madrid

CMTV revela SMS do presidente do Sporting para os jogadores, enviada após derrota na Liga Europa.

23:14

Bruno de Carvalho enviou ao plantel do Sporting uma mensagem dura, após a derrota frente ao Atlético de Madrid, para a Liga Europa. Para além das críticas no Facebook, o presidente escreveu aos atletas antes do jogo em Alvalade contra o Paços de Ferreira - um jogo que o Sporting ganhou e em que Bruno foi vaiado pelos adeptos.A CMTV teve acesso à mensagem enviada por Bruno de Carvalho, que terá sido enviada antes do jogo com o Paços."Boa tarde. Após o jogo do Paços vamos ter a conversa mais séria que vocês tiveram na vossa vida. Tenho 4 filhas e não tenho paciência para amuos ou falsos profetas. Vão perceber de vez o vosso lugar. Crianças amuadas não pertencem ao Sporting a não ser o da Covilhã. Abr".Depois das críticas à exibição em Madrid, o Sporting bateu o Paços de Ferreira em casa e os jogadores foram ovacionados. Bruno saiu de campo a coxear, com dores nas costas e debaixo de um coro de assobios das bancadas.