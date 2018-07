A mensagem emocionada de Casillas a Ronaldo: "As despedidas doem"

Guarda-redes do FC Porto agradece tudo o que internacional português fez pelo Real Madrid.

Assim que foi anunciada a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, foram milhares as mensagens que logo começaram a circular nas redes sociais. De agora ex-companheiros de equipa a personalidades dos mais variantes quadrantes, foram muitos os que se pronunciaram, manifestações que hoje prosseguem. Iker Casillas deixou as suas palavras para esta quarta-feira, ele que também deixou o Real Madrid para rumar ao FC Porto, em 2015."As despedidas doem, ainda mais quando se trata de um jogador assim. Agradecer-te aquilo que fizeste por um clube que fizeste maior do que já era. Felicitar-te pelo teu empenho em querer ser o melhor e conseguiste-o. Muita sorte no teu novo caminho, Cristiano Ronaldo", escreveu o guarda-redes na sua conta de Facebook, divulgando a fotografia dos dois jogadores no tempo em que ambos alinhavam no Real Madrid.