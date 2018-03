Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"A outra equipa não quis jogar", afirma Sérgio Conceição

Treinador do FC Porto criticou o antijogo do Paços de Ferreira, após a primeira derrota dos dragões na Liga.

07:30

No final da derrota do FC Porto contra o Paços de Ferreira, na Mata Real, Sérgio Coenceição aproveitou para criticar o antijogo dos adversários.



"Jogar aqui com estas condições de muito vento e chuva é difícil principalmente na 1ª parte. Depois do golo não houve mais jogo. Estou completamente desiludido com este constante antijogo. A outra equipa não quis jogar", disse o técnico Sérgio Conceição no final do jogo.



Visivelmente incomodado com o resultado, o treinador insinuou-se contra o adversário e árbitro de jogo: "Foi incrível. Não me lembro de estar presente num jogo assim. Imagino o espectador em casa. Uma coisa que nunca vi. Não se jogou. Gostava de saber o tempo útil do jogo."



Ainda assim , Sérgio Conceição criticou a equipa. "O desagrado foi geral, não foi só o meio-campo", salientou o treinador, reconhecendo que a melhor resposta é vencer "já o próximo jogo".