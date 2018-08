Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"A PIDE não foi pior que Marta Soares", afirma Bruno em relação a decisão da MAG

Presidente destituído não desiste e garante que estará nas eleições apesar de decisão da Mesa da Assembleia Geral.

20:42

Bruno de Carvalho já reagiu à decisão da Mesa da Assembleia Geral, liderada por Jaime Marta Soares, que atira a sua lista para fora da corrida eleitoral do Sporting. O ex-presidente dos leões diz que a sua candidatura "está para ficar" e rotula o presidente da MAG de "idiota".



"Jaime Marta Soares, para além de ser conotado como o emplastro de Portugal, é um violador de tudo aquilo que são são regras e leis da democracia deste país. Não sabia que também era um idiota, no sentido de ser um homem cheio de ideias. Os portugueses já não têm paciência para ele. A nossa candidatura não está nada rejeitada, isto é mais uma golpada desse senhor que não é nada no Sporting. Que ninguém desmobilize, porque esta candidatura está para ficar e vencer no dia 8 de setembro", começou por referir, na Sport TV.



"Mantenho a crença total que estarei nas eleições. Não vivi a PIDE, mas de certeza que não foi pior que Marta Soares, Henrique Monteiro, João Duque ou Rita Garcia Pereira. São tudo pessoas que vão ter de pagar pelo que andam a fazer", reforçou BdC, escudando-se na lei.



"O que pode acontecer é que, perante estes atropelos, as eleições tenham de ser ligeiramente atrasadas. Esperemos que não cheguemos a um ponto de impugnação, porque nunca foi essa a nossa intenção. A lei já obrigou esses senhores a recuar três vezes. Vão ter de ser obrigados a recuar muitas mais vezes", rematou.