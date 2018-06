Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A sedutora namorada de Bernardo Silva

Alicia é francesa e deixou os ingleses loucos assim que o namorado assinou pelo City.

Por Rute Lourenço | 09:28

Conheceu Bernardo Silva quando o jogador estava no Mónaco e desde então vive um romance tórrido com o português.



Alicia Verrando é francesa, estuda Finanças, mas são as suas curvas que mais dão que falar.



No Reino Unido, onde Bernardo agora joga, no Manchester City, Alicia deixou os ingleses loucos assim que as suas fotografias começaram a ser divulgadas.



No entanto, a jovem só tem olhos para Bernardo, com quem namora à distância, uma vez que estuda na Califórnia.