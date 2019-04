Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abel Ferreira antevê receção ao Benfica: «Queremos retificar a imagem do jogo da Luz»

Treinador bracarense não esquece a goleada sofrida na primeira volta por 6-2.

É já este domingo que o Sp. Braga vai receber o Benfica, no Estádio Municipal de Braga, e o técnico Abel Ferreira tem só um objetivo: somar três pontos que permita à equipa manter-se na luta pelo 3.º lugar da Liga NOS. Para isso, os minhotos contam corrigir a imagem do jogo da primeira volta, em que perderam na Luz por 6-2. Um resultado que, na altura, gerou muita polémica...



"Nós vivemos em democracia. O 25 de Abril foi há meia dúzia de dias, mas infelizmente hoje temos de ter cuidado com o que dizemos. E não é muitas vezes o que eu falo, mas quem ouve. Muitas vezes falo, mas um senhor interpreta de uma forma e outro de outra forma. Vivemos num mundo de alta velocidade, onde a crítica... Basta ver um telejornal, seja com notícias de futebol, economia, saúde, é sempre pelo lado negativo. Mas sim, queremos retificar essa imagem [do jogo da primeira volta]. Sabemos o que temos de fazer, não fizemos um bom jogo... Mas os jogos têm histórias diferentes. Temos a nossa imagem a defender, queremos dar outra imagem neste jogo", disse Abel Ferreira, em conferência de imprensa este sábado.



O treinador arsenalista pretende que os seus jogadores sejam audazes frente ao Benfica e garante que a preparação para este duelo foi rigorosamente idêntica aos restantes desafios, apesar do maior mediatismo. "Só pensamos em nós. Sempre foi essa a nossa forma de estar, olhar para dentro, querer ser melhores, desafiar adversários e os melhores, competir com os melhores, cada vez mais próximos e sustentar isso com qualidade de jogo. Amanhã temos de focar-nos nas nossas tarefa e há um elemento fundamental: que a mente e o corpo dos nossos jogadores estejam em harmonia, para que possam fazer o que sabem fazer. Que seja um grande espetáculo, pois o futebol é dos jogadores e para os espectadores. Um grande jogo e que no fim vença o Sp. Braga. Vamos fazer tudo para isso. A obrigação de vencer está sempre presente, independentemente do adversário. Dedicámos o mesmo tempo de estudo e análise, eu entendo as 10 ou 11 câmaras de televisão que estão aqui, ao contrário do normal, mas o foco é o mesmo. Temos em mente o 3.º lugar, queremos lutar por ele até ao fim e para isso temos de vencer", disse Abel Ferreira.



Numa breve análise ao adversário, o treinador considerou que este Benfica é "versátil". "É um Benfica muito versátil, uma equipa que joga por dentro e por fora, curto e longo. Temos de ter uma equipa audaz, perceber os pontos fortes do adversário. Queremos fazer golos, ganhar o jogo. Precisamos dos três pontos na luta pelo 3.º lugar. O Benfica tem dinâmica e irreverência, luta pelo título. Infelizmente em casa, frente ao FC Porto, saímos dessa luta, mas temos outra e vamos lutar até ao fim", considerou.



"Quando falamos em teste, dependes só de ti, no futebol não. É um jogo, depende de ti, do adversário, da terceira equipa e do fator felicidade. Ainda ontem vimos um golo que é o futebol, não está nos livros, é a felicidade que cai... É a competência de quem jogar, imbuído da dinâmica coletiva quando temos ou não a bola. Os testes são na escola, aqui há um adversário que queremos superar", acrescentou Abel Ferreira.